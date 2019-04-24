سحب ممطرة وأتربة مثارة على 8 مناطق.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، استمرار الأتربة المثارة والعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية، والغربية تشمل الأجزاء الشرقية منها.

وأشارت هيئة الارصاد- عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة الجوية السابقة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأضافت الأرصاد، أنه متوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى غربية، بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، ومن غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فحركة الرياح السطحية ستكون من شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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في السياق ذاته، توقع خبير الأرصاد حسن كراني- عبر حسابه بموقع تويتر- اليوم الثلاثاء، استمرار تأثير الكتلة القطبية على وسط وشرق الشمال، والشرقية، والوسطى وجنوبا، مسببة نشاطًا للرياح بصحبة شبه انعدام للرؤية، وقد يصل للانعدام على الجنوبية الغربية.

وأضاف كراني أن تأقلم الكتلة الباردة يبدأ على القطاع الغربي سماء اليوم الثلاثاء، وأن السماء ستكون غائمة على المصايف وجنوبًا، مع خلايا ممطرة، وغائمة جزئيًا على الوسط والشرق.

كما توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، نشاطًا للرياح مثيرة للأتربة على الشرقية وما بين الرياض والشرقية والحدود السعودية الإماراتية والإمارات والربع الخالي، اليوم الثلاثاء، ووجه تنبيها لقائدي المركبات بتوخي الحذر.

وأضاف الحصيني، أنه متوقع خلال الـ24- ساعة القادمة، أمطارا متفاوتة على جنوب الرياض ومرتفعات الباحة وعسير والإمارات وسلطنة عمان، مشيرًا إلى حالة ممطرة متوقعة نهاية هذا الأسبوع على أجزاء من المملكة

ودرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن المملكة، غدا الأربعاء، كالتالي: