شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة للأمانة: صحة البيئة أولاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة) okaz-

شدد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود على ضرورة مضاعفة جهود أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها وتقديم أفضل الخدمات للمنطقة وأهلها. وطالب خلال استقباله أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، وعددا من القيادات بالأمانة، ورؤساء البلديات بالمحافظات، بالاهتمام بالنظافة والمحافظة على الوضع البيئي والصحي لاسيما أن صحة البيئة تأتي في رأس الأولويات لارتباطها بصحة الإنسان، داعيا إلى مراقبة أعمال شركات النظافة المتعاقدة مع أمانة المنطقة حيال ذلك، وتجهيز كافة المنتزهات استعدادا لموسم الصيف لهذا العام.

وقدم الدكتور السواط تقريرا عن سير العمل بالأمانة وما تم إنجازه خلال الفتره الماضية، مستعرضا الخطط التي ستنفذها الأمانة خلال موسم صيف هذا العام.

من جهة ثانية، دشن أمير منطقة الباحة أمس مؤتمر الوقاية من الخثرات الدموية، والمؤتمر التخصصي لأشعة الرنين، الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، وذلك بقاعة الحسام للمؤتمرات والمعارض.

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وتجول فور وصوله في أرجاء المعرض وشاهد محتوياته من الأجهزة الطبية الحديثة والخدمات التي تقدمها الشؤون الصحية بالمنطقة للمواطنين، ودشن حملة «دواؤك في رمضان» التي تهدف إلى توعية المصابين بالأمراض المزمنة والإجابة على استفساراتهم الطبية خلال شهر رمضان.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد بن عبدالله المجماج حرص المشاركين في المؤتمر على تحقيق الأهداف المرجوة منه، وتقديم الدراسات والخروج بالتوصيات اللازمة، مشيراً إلى أن مؤتمر الوقاية من الخثرات الدموية اعتمد بواقع 14 ساعة تدريبية من هيئة التخصصات الصحية السعودية، ويتناول أبرز المستجدات حول الجلطات الدموية الوريدية وأعراضها، كما تم اعتماد 18 ساعة تدريبية تخصصية لأشعة الرنين المغناطيسي. ويتحدث فيه عدد من المشاركين والمتخصصين من مناطق المملكة، ويعقد ورش عمل ومحاضرات في مجال الرنين المغناطيسي.

إثر ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن أعمال وفعاليات مؤتمري الخثرات الدموية والرنين المغناطيسي وأبرز المستجدات فيهما.