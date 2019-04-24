شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مع وزير خارجية بولندا قضايا إقليمية ودولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير مع وزير خارجية الجمهورية البولندية ياتسيك تشابوتوفيتش العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الجبير في مكتبه بوزارة الخارجية أمس (الثلاثاء) وزير الخارجية البولندي والوفد المرافق له.

كما بحث الجبير أمس مع سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة مارسيلو سوزا ديلا نينا، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.