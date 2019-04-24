شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري والربيعة يبحثان مشاريع مركز الملك سلمان في لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت)

استقبل رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية سعد الحريري، في العاصمة بيروت أمس (الثلاثاء)، المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللبنانية اللواء محمد خير.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية ومشاريع المركز المزمع تدشينها خلال الأيام القادمة في لبنان.

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وأوضح الدكتور الربيعة، في تصريح صحفي، أنه نقل لرئيس الوزراء اللبناني تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، لافتا إلى أن هذه الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وتأكيدا للعلاقات المتينة بين البلدين، مبينا أنه سيتم خلالها تنفيذ العديد من البرامج وتوقيع الاتفاقات لدعم العمل الإغاثي والإنساني للشعب اللبناني، وكذلك لصالح اللاجئين السوريين.

من جهة ثانية، التقى الدكتور الربيعة، في إطار زيارته الرسمية التي تستمر 3 أيام، عددا من رؤساء الطوائف اللبنانية، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري.

وشملت اللقاءات كلا من: مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان عبدالأمير قبلان، وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان نعيم حسن، والبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي.