شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة التعاون» تستعرض النظام الإلكتروني لقرارات العمل المشترك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض) أقامت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ ممثلة بالإدارة العامة للمعلومات والتخطيط أمس (الثلاثاء) اللقاء التعريفي بالنظام الإلكتروني لقرارات العمل الخليجي المشترك، بمشاركة عدد من مديري ومنسوبي الإدارات في الأمانة العامة. أقامت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ ممثلة بالإدارة العامة للمعلومات والتخطيط أمس (الثلاثاء) اللقاء التعريفي بالنظام الإلكتروني لقرارات العمل الخليجي المشترك، بمشاركة عدد من مديري ومنسوبي الإدارات في الأمانة العامة. وبين مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتخطيط المهندس عبدالعزيز الناصر أنه تم خلال اللقاء استعراض النظام وما تم من إجراءات لجمع وفرز محاضر اجتماعات اللجان منذ عام ١٩٨١، والجهود التي قامت بها القطاعات لدعم هذا المشروع، والخطوات القادمة لاعتماد المحتوى، ومتابعة تنفيذ القرارات واستدامة العمل. وأشار إلى أن النظام تم تدشينه من قبل اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات، ويتضمن أكثر من ١٥ ألف قرار لأكثر من ٥٠ لجنة.



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