شكرا لقرائتكم خبر عن آل اسريح وآل سهوي.. هاجما مقرات أمنية وروجا مخدرات بالعوامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

طريق مظلم اختاره الإرهابي عبدالله سلمان صالح آل اسريح حين سلك الطائفية والإفساد في الأرض طريقاً له، إذ ورد اسمه ضمن قائمة المطلوبين الـ23 التي أعلن عنها في 2012 بالتزامن مع بدايات أحداث العوامية والقطيف، بعد أن تبنى الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقرات الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية للإضرار بالمصالح العليا للبلاد. وكشفت مصادر تورط آل اسريح في جرائم عدة منها شراء كميات من السلاح واستخدامها في الاعتداء على رجال الأمن وتوزيع بعضها على المطلوبين في القائمة لتنفيذ أعمال إجرامية، كالاعتداء على المحال التجارية وسرقة بعض الأموال منها. ونفذ آل أسريح عمليات إرهابية منها إطلاق النار على مركز شرطة العوامية لاستهداف رجال الأمن كما نشط في ترويج المخدرات والمسكرات أثناء وجوده في موقع مخصص لبيع وشراء السيارات التالفة في العوامية، وتم القبض عليه مع المطلوب الآخر عبدالعزيز حسن آل سهوي بعد تبادل إطلاق النار مع رجال الامن.

واشتهر آل اسريح وآل سهوي اللذان نفذ فيهما الحكم أمس بتنظيم التجمعات وحرق الإطارات وإثارة الفوضى وترويج المخدرات والاستفادة من أموالها في إمداد المطلوبين على قائمة الـ23.