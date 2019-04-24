شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الحارثي لـ«الخليج 365»: مضيفان سعوديان ضمن ضحايا كولمبو والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا عبدالناصر بن حسين الحارثي لـ«الخليج 365» وفاة مضيفين سعوديين يتبعان للخطوط السعودية في التفجيرات الإرهابية التي طالت فندق سنامون غراند في العاصمة السريلانكية كولمبو، ضمن عدد من المرافق الحيوية في تلك المدينة.
وقال الحارثي إن ذوي المواطنين أحمد زين الجعفري، وهاني ماجد عثمان تعرفوا على جثامينهما، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.
ولفت السفير السعودي إلى أن السفارة تعمل على استكمال إجراءات نقل الجثمانين مع ذويهما إلى السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الحارثي لـ«الخليج 365»: مضيفان سعوديان ضمن ضحايا كولمبو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.