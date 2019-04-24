شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الحارثي لـ«الخليج 365»: مضيفان سعوديان ضمن ضحايا كولمبو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا عبدالناصر بن حسين الحارثي لـ«الخليج 365» وفاة مضيفين سعوديين يتبعان للخطوط السعودية في التفجيرات الإرهابية التي طالت فندق سنامون غراند في العاصمة السريلانكية كولمبو، ضمن عدد من المرافق الحيوية في تلك المدينة.

وقال الحارثي إن ذوي المواطنين أحمد زين الجعفري، وهاني ماجد عثمان تعرفوا على جثامينهما، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.

ولفت السفير السعودي إلى أن السفارة تعمل على استكمال إجراءات نقل الجثمانين مع ذويهما إلى السعودية.