شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «دعم مصر» يثمن دور المملكة في مواجهة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

أوضح رئيس ائتلاف دعم مصر رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الدكتور عبدالهادي القصبي أن المملكة تعد من أوائل الدول التي أولت التصدي لظاهرة الإرهاب على مختلف المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليجتمع العالم أجمع على أهمية مواجهة تلك الآفة.

وأكد القصبي لـ«الخليج 365» أن المملكة حريصة على اجتثاث الإرهاب من جذوره، والقضاء على الآيديولوجية التي يتبناها الإرهابيون، وأنها أقامت الكثير من المؤسسات والمراكز الوطنية لتوجيه الأجيال المقبلة ليكونوا عناصر فاعلة في مجتمعاتهم، كما أنها شريك إستراتيجي في الحرب على الإرهاب.

وثمن القصبي دور القوات الأمنية بالمملكة في مواجهة عدد من العناصر الضالة بمنطقة «الزلفي» ومقتل 4 مهاجمين، كما نجحت خلال الفترة الماضية في إحباط العديد من العمليات الإرهابية، وهو ما يؤكد يقظة القوات بالمملكة، مشيراً إلى أن المملكة مستمرة في مواجهة المتشددين، موضحاً أن قضية التصدي للإرهاب تعد من أهم مجالات التعاون بين المملكة ومصر، وأن العملية الأخيرة في الرياض ستؤدي إلى المزيد من التنسيق وتبادل المعلومات بين الجانبين، مطالباً المجتمع الدولي بالتكاتف في مكافحة الإرهاب إقليمياً ودولياً، الذي يتحرك وفقا لأجندة تخريبية مرتبطة بتنظيمات ومليشيات إرهابية تخطط لنشر العنف في العالم مدللاً على ذلك بما حدث أخيرا في سريلانكا، منوهاً بأن الإرهاب الأسود والأفكار المتطرفة لا وطن ولا دين له، والدافع هو إثارة الفتنة والعنف والقتل والطائفية، عبر الأموال المتدفقة من أجندات عالمية تستهدف ذلك.

وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول زعزعة استقرار عدد من الدول العربية بعمليات إرهابية يائسة عن طريق تنظيماتها الدولية، والدعم الذي تحصل عليه من قطر وتركيا، بهدف إحداث حالة من الفتن والقلاقل داخل دول المنطقة.