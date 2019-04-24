شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى لتذليل العقبات وتشجيع الاستثمار في قطاع العمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

يرأس وزير الحج الدكتور محمد صالح بنتن غدا (الخميس) في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، اجتماعا موسعا لأعضاء اللجنة التنفيذية في اللجنة الوطنيه للحج والعمرة، وقطاع شركات وموسسات العمرة، بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، لبحث تذليل العقبات التي تواجه قطاع العمرة.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للحج والعمرة في غرفة مكة المكرمة محمد بن بادي، أنه سيتم عقد ورش عمل تتناول 6 محاور لإيجاد حلول مناسبة للخسائر التي تواجه القطاع، وتقديم التوصيات اللازمة لوزير الحج في اللقاء المفتوح، وذلك برعاية وكيل الوزارة لشؤون العمره الدكتور عبدالعزيز الوزان، ومن ثم يبدأ اللقاء المفتوح عند الواحدة ظهرا ويمتد حتى الثالثه عصرا.

وبين أن هذا اللقاء يهدف إلى تذليل كافة الصعوبات التي يواجهها قطاع العمرة، وسيشارك فيه ممثلو شركات النقل، ومديرو عموم الفنادق بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال المستثمرين في القطاع، الذين يزيد عددهم على 900 مستثمر وجهت الدعوة لهم من قبل اللجنة الوطنية للحج والعمرة.