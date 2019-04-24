أسعار الذهب اليوم في السعودية بالمصنعية الأربعاء 19 شعبان 1440 سعر الذهب في المملكة للبيع والشراء

أسعار الذهب اليوم في السعودية، هو ما يرغب في معرفته الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية وخاصة سعر الذهب في السعودية اليوم بالمصنعية، وأسعار الذهب في السعودية للبيع والشراء، ولذلك وحرصاً منا على تلبية جميع رغباتكم زوارنا الكرام وأشقاءنا في المملكة نستعرض عليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 24 أبريل 2019، وما يقابله اليوم 19 شعبان 1440 هجرياً.

وبالتفصيل سنوافيكم بتفاصيل أسعار الذهب اليوم في السعودية 24-4-2019 عيار 24 وعيار 21 وسعر الذهب في السعودية اليوم عيار 18 وعيار 12، سهر الذهب اليوم في السعودية للأوقية وسعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم وسعر كيلو الذهب اليوم في السعودية.

أسعار اليوم في السعودية

سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية 19 شعبان 1440 عيار 24 (153.56 ريال)، بينما سجل سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 22 (140.77 ريال)، وجاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية بالمصنعية عيار 21 فسجلت 134.37 ريال، وسجل سعر الذهب في السعودية اليوم للبيع والشراء عيار 18 مبلغ 115.17 ريال

واتضح أن أسعار الذهب اليوم في السعودية عيار 14 (89.58 ريال)، سعر الذهب عيار 12 فسجلت 76.78 ريال، ونستعرض عليكم الآن خلال السطور القليلة القادمة أسعار الذهب في السعودية اليوم للأوقية والجنيه الذهب وسعر كيلو الذهب في السعودية اليوم الأربعاء.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,776 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,075 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 153,564 ريالًا، وسنتابع معكم باستمرار أخر الأخبار فيما يخص أسعار الذهب في السعودية اليوم بالمصنعية وأسعار الذهب في السعودية للبيع والشراء وذلك من خلال تحديث مستمر أو خلال تقارير متتالية.