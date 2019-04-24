شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة اختبارات 20 ألف طالب بالدمام إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

استحدث مكتب التعليم بشرق الدمام نظاما إلكترونيا لمتابعة سير الاختبارات لأول مرة على مستوى المنطقة الشرقية يُتيح لمدير مكتب التعليم والمشرفين متابعة سير الاختبارات إلكترونيا «أون لاين» بالتفصيل لجميع المدارس «البنين» التابعة للمكتب والبالغ عددها 47 مدرسة للمرحلتين المتوسطة والثانوية تضم أكثر من 20 ألف طالب. وأوضح مشرف تقنية المعلومات بمكتب شرق الدمام خالد الغامدي أن النظام مستحدث وهو الوحيد على مستوى المنطقة، وهو بديل عن النظام الورقي ويقوم المشرف الزائر للمدرسة بتعبئة حقول عدد الحضور والغياب بالنسبة للطلاب والملاحظات إن وجدت، إضافة إلى أن مدير المكتب يطلع بشكل مباشر على أوضاع المدرسة وتدوين أي ملاحظة والإبلاغ عنها. وأضاف الغامدي: إن هذا النظام يلزم جميع المشرفين التربويين بتعبئته بشكل يومي أثناء زياراتهم للمدارس، كما أن هناك تقييما في نهاية الموقع عن وضع المدرسة يقوم بوضعه المشرف الزائر للمدرسة.

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