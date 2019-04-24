شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض مستجدات الأحداث وترحيب باستضافة قمة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

أطلع خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ، مجلس الوزراء على مضمون الرسائل الخطية التي بعثها لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ورئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، ورئيس جمهورية الصومال محمد عبدالله فرماجو، وعلى نتائج استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأحداث في المنطقة. كما أطلع- أيده الله- المجلس، على نتائج مباحثاته مع دولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي، وما تم خلالها من بحث لسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي. وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، ثمن ما اتسمت به الزيارة والمباحثات بين البلدين من حرص على العلاقات التاريخية والدينية والاجتماعية بينهما، وأهمية استثمار هذا الإرث السياسي والتاريخي والديني وتعزيز العلاقات انسجاما مع توجه قيادتي البلدين. وجدد المجلس ترحيب المملكة باستضافة أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قادة مجموعة العشرين في شهر ربيع الثاني لعام 1442هـ الموافق شهر نوفمبر من عام 2020م ـ بمشيئة الله تعالى ـ في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وتطلعها إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول الأعمال بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره والإسهام في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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