شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الشرقية» يبحث احتياجات «طيبة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

وقف المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية ميدانيا على ملاحظات المواطنين حول الخدمات البلدية، وذلك خلال جولة له في نطاق حي طيبة بالدمام.

وتضمنت الجولة الميدانية متابعة شكاوى المواطنين الواردة للمجلس خلال الفترة الماضية، وحصر احتياجاتهم، والاطلاع على الخدمات المقدمة والمشاريع الجاري تنفيذها والاستماع المباشر لممثلي الأحياء، ومعاينة واقع الخدمات البلدية، ورصد مظاهر التلوث البصري.

وشارك في الجولة رئيس المجلس عبدالهادي الشمري وعدد من الأعضاء، ووقف المشاركون خلالها على هبوط في شارع أمام المدرسة التاسعة والعشرين للبنات مباشرة مما يؤدي إلى تجمع مياه الأمطار بالإضافة إلى بعض مواقع الهبوط في الحي واحتياج بعض التقاطعات لمطبات صناعية لضمان سلامة المواطنين وعدد من الملاحظات ذات الصلة بالطرق. وتفقد المشاركون بعض المواقع في الحي، واستمعوا إلى ملاحظات أهالي الحي حول الخدمات البلدية وتم تدوين مختلف الشكاوى الواردة، لتحويلها إلى الجهات المختصة تمهيدا لمعالجتها. وتفاعل عدد من المواطنين مع جولة أعضاء المجلس البلدي والتي تسهم في تحقيق مطالبهم وإيصالها للمسؤولين في الأمانة والعمل على حلها.

وأكد الشمري أن من صميم أعمال المجلس البلدي التفاعل مع مطالب المواطنين والوصول إلى مواقعهم وبحث احتياجاتهم من الخدمات البلدية والعمل على تحقيقها، مشيرا إلى أن جميع الملاحظات التي تم رصدها ميدانيا مع أهالي الحي تم إرسالها للأمانة للقيام بمعالجتها. وشدد على أن الزيارات الميدانية ولقاءات الأهالي بأحيائهم تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.