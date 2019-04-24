شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يدشن برامج الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية لشهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، أمس، برامج الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارات التابعة لها لموسم رمضان المبارك، بحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام ماجد السعيدي.

وأوضح السعيدي أن البرامج العملية والتوجيهية التي ستنفذها إدارة التوجيه خلال شهر رمضان لهذا العام تبلغ (118) برنامجا، مبينا أن ذلك يأتي لتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتذليل السبل في راحة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

كما دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برنامج سلسلة محاضرات «رمضان مسائل وأحكام»، وهو أحد برامج إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، والتي يبلغ عددها 51 محاضرة.

وحث السديس الجميع على بذل الجهود لإنجاح هذا البرنامج التوجيهي لخدمة الزوار والمعتمرين وتقديم أرقى الخدمات لهم.