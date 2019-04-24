شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 20 منشأة ورصد 910 مخالفات بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت إدارة صحة البيئة في بلدية محافظة الخبر 20 منشأة مخالفة خلال 721 جولة تفتيشية نفذتها في شهر رجب المنصرم ونتج عنها رصد 910 مخالفات، وتوجيه 481 إنذارا، وإتلاف أكثر من 54 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتأهيل عدد من المنشآت الصحية.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي أن البلدية تحرص على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبون ميدانيا، مشددا على تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته، مشيرا إلى متابعة البلدية المستمرة وسعيها الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة. مضيفا: إن المنشآت الصحية تخضع لبرنامج رقابي مبرمج ضمن الخطط المجدولة، حيث يتم مطابقة مدى استيفاء المنشأة للمواصفات والاشتراطات الصحية وتحديد المخالفات والنقاط الحرجة.

وتابع الزايدي قائلا: إن أبرز المخالفات التي رصدتها إدارة صحة البيئة تمثلت في سوء النظافة في المؤسسات الغذائية، وعدم وجود البطاقات الصحية للعاملين، ووجود أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، وخطورة التلوث التبادلي، ومخالفة عملية تذويب الأغذية المجمدة، ومخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للأغذية، وتخزين الأغذية في أماكن غير معتمدة وبيئة غير صالحة تؤدي إلى تلوث وفساد الأغذية، ومخالفات تتعلق باستخدام معدات وأدوات غير مطابقة للمواصفات، وبالنسبة لمخالفات مغاسل الملابس أشار إلى أنها تتمثل عادة في عدم النظافة أو مخالفات متعلقة بصيانة المحل، ووضع الملابس على الأرض مما يجعلها عرضة للتلوث، ومخالفة ترك المياه تتسرب للشوارع العامة.