تعليم الشرقية: برامج تحفيزية لكسر رهبة الاختبارات

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ودعا الباحص، إلى ضرورة تهيئة الأسرة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات، موضحاً أن ذلك له دور إيجابي ينعكس على استعداد الطلبة الذهني والفكري وتخطي الصعوبات أثناء الاختبار، محذرا في الوقت نفسه من العادات السيئة التي يلجأ إليها بعض الطلبة خلال فترة الاختبارات مثل السهر، والابتعاد عن المنبهات، وتجنب المأكولات غير الصحية، داعياً إلى تقنين المذاكرات الجماعية، خاصة أوقات الاختبارات لما في ذلك من تشتيت لذهن الطلبة، ومدعاة لفتح مجالات أخرى بعيدة عن أجواء المذاكرة، مؤكداً أن ذلك لا يخدم الطلبة، خاصة أن لكل طالب أسلوبه الخاص في المذاكرة.
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