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تطبيق لائحة الجزاءات لمخالفي «الملصقات» الدعائية

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تبدأ أمانة الأحساء ممثلة في وكالة البلديات تطبيق الجزاءات البلدية وفق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين من التجار والمستثمرين والأفراد ممن يعمدون إلى توزيع المطويات وكذلك نشر الملصقات التسويقية والدعائية على المنازل والمرافق العامة والإشارات المرورية وأعمدة الإنارة وخلافه من الوسائل الأخرى، ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن تلك التجاوزات من خلال رقم العمليات المركزية (940).

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د. ماجد القصبي ضمن مبادرة الوزارة لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ومنعا لهذه الظاهرة السلبية، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين حسب المادة رقم (5/‏19) من لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، حيث سيتم ربط غرامة المخالف برقم السجل المدني أو رقم إقامة المخالف المربوط برقم الاتصال المدون على الملصق أو المنشور سواء كانوا «أفرادا أو شركات ومؤسسات أو محلات تجارية».

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