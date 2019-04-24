شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق لائحة الجزاءات لمخالفي «الملصقات» الدعائية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د. ماجد القصبي ضمن مبادرة الوزارة لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ومنعا لهذه الظاهرة السلبية، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين حسب المادة رقم (5/19) من لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، حيث سيتم ربط غرامة المخالف برقم السجل المدني أو رقم إقامة المخالف المربوط برقم الاتصال المدون على الملصق أو المنشور سواء كانوا «أفرادا أو شركات ومؤسسات أو محلات تجارية».
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