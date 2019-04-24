شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. عيار 21 يسجل 134.37 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-24 أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. عيار 21 يسجل 134.37 ريال متابعات الخليج 365 - الرياض سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، 153.56 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 140.77 ريال. Advertisements أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 134.37 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 115.17 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 89.58 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 76.78 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,776 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,075 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 153,564 ريالًا.









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