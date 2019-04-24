ريما بنت بندر: فخورة أن 20% من أعضاء «الشورى» سيدات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) عبرت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر عن تشرفها بلقاء رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، مع زملاؤها السفراء المعينون حديثاً. والتأكيد على أهمية دور المجلس. عبرت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر عن تشرفها بلقاء رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، مع زملاؤها السفراء المعينون حديثاً. والتأكيد على أهمية دور المجلس. وقالت الأميرة ريما بنت بندر عبر حسابها في «تويتر»،:«فخورة أن 20% من أعضاء المجلس من السيدات». واستقبله آل الشيخ بسفير المملكة لدى إندونيسيا عصام الثقفي وسفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر وسفير المملكة لدى جورجيا عبدالله المطيري، وسفير المملكة لدى الكاميرون عبدالاله الشعيبي.



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