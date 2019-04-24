، سقوط 7 قتلى في قصف للنظام على "إدلب" بينهم 4 أطفال وامرأتان ،

محمد بن مسعود - الدمام - استهدف مدينة "خان شيخون" وأدى إلى إصابة 12 شخصًا آخرين

قُتل 7 أشخاص أمس الثلاثاء في قصف لقوات النظام على محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، حسب "العربية".

وتفصيلاً، قال المرصد: "إن أربعة أطفال وامرأتين بين القتلى السبعة الذين سقطوا بقصف للنظام على مدينة خان شيخون، كما سقط 12 جريحًا".

وكان التوتر بين الطرفين قد ازداد منذ مطلع فبراير الماضي؛ ما أسفر عن أكبر موجة نزوح في محافظة إدلب منذ اتفاق سبتمبر الماضي.

وتقع محافظة "إدلب" شمال غربي سوريا، وتم التوصل في سبتمبر الماضي إلى اتفاق بشأنها بين روسيا وإيران وتركيا، أدى إلى وقف هجوم قوات النظام عليها. وتضمن الاتفاق إقامة منطقة منزوعة السلاح، ولم يطبَّق سوى بشكل جزئي.