، سقوط 7 قتلى في قصف للنظام على "إدلب" بينهم 4 أطفال وامرأتان ،

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قُتل 7 أشخاص أمس الثلاثاء في قصف لقوات النظام على محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، حسب "العربية".
وتفصيلاً، قال المرصد: "إن أربعة أطفال وامرأتين بين القتلى السبعة الذين سقطوا بقصف للنظام على مدينة خان شيخون، كما سقط 12 جريحًا".
وكان التوتر بين الطرفين قد ازداد منذ مطلع فبراير الماضي؛ ما أسفر عن أكبر موجة نزوح في محافظة إدلب منذ اتفاق سبتمبر الماضي.
وتقع محافظة "إدلب" شمال غربي سوريا، وتم التوصل في سبتمبر الماضي إلى اتفاق بشأنها بين روسيا وإيران وتركيا، أدى إلى وقف هجوم قوات النظام عليها. وتضمن الاتفاق إقامة منطقة منزوعة السلاح، ولم يطبَّق سوى بشكل جزئي.
سقوط 7 قتلى في قصف للنظام على "إدلب" بينهم 4 أطفال وامرأتانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-24
قُتل 7 أشخاص أمس الثلاثاء في قصف لقوات النظام على محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، حسب "العربية".
وتفصيلاً، قال المرصد: "إن أربعة أطفال وامرأتين بين القتلى السبعة الذين سقطوا بقصف للنظام على مدينة خان شيخون، كما سقط 12 جريحًا".
وكان التوتر بين الطرفين قد ازداد منذ مطلع فبراير الماضي؛ ما أسفر عن أكبر موجة نزوح في محافظة إدلب منذ اتفاق سبتمبر الماضي.
وتقع محافظة "إدلب" شمال غربي سوريا، وتم التوصل في سبتمبر الماضي إلى اتفاق بشأنها بين روسيا وإيران وتركيا، أدى إلى وقف هجوم قوات النظام عليها. وتضمن الاتفاق إقامة منطقة منزوعة السلاح، ولم يطبَّق سوى بشكل جزئي.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
01:49 AM
استهدف مدينة "خان شيخون" وأدى إلى إصابة 12 شخصًا آخرين
قُتل 7 أشخاص أمس الثلاثاء في قصف لقوات النظام على محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، حسب "العربية".
وتفصيلاً، قال المرصد: "إن أربعة أطفال وامرأتين بين القتلى السبعة الذين سقطوا بقصف للنظام على مدينة خان شيخون، كما سقط 12 جريحًا".
وكان التوتر بين الطرفين قد ازداد منذ مطلع فبراير الماضي؛ ما أسفر عن أكبر موجة نزوح في محافظة إدلب منذ اتفاق سبتمبر الماضي.
وتقع محافظة "إدلب" شمال غربي سوريا، وتم التوصل في سبتمبر الماضي إلى اتفاق بشأنها بين روسيا وإيران وتركيا، أدى إلى وقف هجوم قوات النظام عليها. وتضمن الاتفاق إقامة منطقة منزوعة السلاح، ولم يطبَّق سوى بشكل جزئي.
، سقوط 7 قتلى في قصف للنظام على "إدلب" بينهم 4 أطفال وامرأتان ،
المصدر : الخليج 365
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