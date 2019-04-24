، "الأرصاد" تنبِّه مكة ونجران: تدنٍّ في الرؤية بسبب الرياح والأتربة المثارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا من المحافظات بالمنطقتَيْن.. وتستمر في بعضها حتى مساء الأربعاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن لمنطقتَيْ نجران ومكة المكرمة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة مكة المكرمة وجدة والجموم والكامل ورابغ وخليص وعسفان وذهبان والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 23.45 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّهت منطقة نجران بأنها تشهد رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وتشمل نجران وشرورة وحبونا وبدر الجنوب ويدمة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.