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وصل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له، إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي الثامن في موسكو وعقد لقاءات عدة.
وكان في استقبال سموه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد قرملي، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، والملحق العسكري لدى روسيا الاتحادية العميد الركن محمد المطيري، ونائب رئيس الأركان العامة بوزارة الدفاع الروسية اللواء أندريه كولسينكوف، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا في زيارة رسميةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-24
وصل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له، إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي الثامن في موسكو وعقد لقاءات عدة.
وكان في استقبال سموه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد قرملي، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، والملحق العسكري لدى روسيا الاتحادية العميد الركن محمد المطيري، ونائب رئيس الأركان العامة بوزارة الدفاع الروسية اللواء أندريه كولسينكوف، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
01:22 AM
يشارك بمؤتمر الأمن الدولي الثامن بموسكو.. ويعقد لقاءات عدة
وصل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له، إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي الثامن في موسكو وعقد لقاءات عدة.
وكان في استقبال سموه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد قرملي، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، والملحق العسكري لدى روسيا الاتحادية العميد الركن محمد المطيري، ونائب رئيس الأركان العامة بوزارة الدفاع الروسية اللواء أندريه كولسينكوف، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
، نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا في زيارة رسمية ،
المصدر : الخليج 365
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