، مكة.. سكان مخططات ولي العهد يناشدون إنهاء معاناتهم مع روائح المخلفات والصرف الصحي ،

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على الرغم من الزحف السكاني الذي طال مخططات ولي العهد 5.6.7.8 بمكة المكرمة، إلا أن ذلك لم يشفع لساكنيه الباحثين عن أبسط الخدمات الأساسية، حيث يرى السكان أن المعاناة ستستمر مع تجاهل مسؤولي أمانة مكة، حيث يصبحون على روائح حرق المخلفات الكريهة ويمسون على الروائح النفاثة بسبب مرمى الصرف الصحي المتاخم لحيهم.
وتفصيلاً، تحدث كلٌ من سعد القرني وإبراهيم الزهراني وخالد العتيبي لـ"الخليج 365" عن معاناتهم في مخططات ولي العهد 8.7.6.5 من المسببات المرضية من تكاثر الباعوض بسبب وجود مرمى الصرف الصحي المجاور للمخططات وأنهم تقدموا بعدة بلاغات على الرقم الموحد لأمانة العاصمة المقدسة 940 برقم 19727 وتم توجيه إلى الجهة المختصة ولكن للأسف الشديد لم نجد تجاوبًا من مسؤولي الأمانة.
وأضافوا أن معاناتهم مستمرة في مطاردة الروائح الكريهة بسبب مرمى الصرف الصحي حتى وصل بنا الحال وجود حرق النفايات وما تخلفه من أدخنة متصاعدة نفاثة وكريهة، الأمر الذي جعل ذلك يؤثر صحيًا على كبار السن والأطفال وأصبحنا منعزلين لا نستطيع فتح النوافذ لنستنشق هواءً نقيًا بعيدًا عن التلوث المحيط بنا من كل صوب.
وطالبوا أمانة العاصمة المقدسة بحل جذري لمعاناتنا وإبعاد التلوث البيئي عن مخططات ولي العهد التي أضرت بالسكان صحيًا وبيئيًا بسبب وجود برك الصرف الصحي وتجمعات مياه ملوثة بالقرب من حينا بالإضافة إلى إبعاد محرقة النفايات التي شكلت سحبًا وروائح كريهة من جراء حرقها وانبعاث الأدخنة المتصاعدة أجبرتنا على إغلاق النوافذ وحرمتنا من الهواء النقي من منازلنا.
مكة.. سكان مخططات ولي العهد يناشدون إنهاء معاناتهم مع روائح المخلفات والصرف الصحيهادي العصيمي الخليج 365 2019-04-24
على الرغم من الزحف السكاني الذي طال مخططات ولي العهد 5.6.7.8 بمكة المكرمة، إلا أن ذلك لم يشفع لساكنيه الباحثين عن أبسط الخدمات الأساسية، حيث يرى السكان أن المعاناة ستستمر مع تجاهل مسؤولي أمانة مكة، حيث يصبحون على روائح حرق المخلفات الكريهة ويمسون على الروائح النفاثة بسبب مرمى الصرف الصحي المتاخم لحيهم.
وتفصيلاً، تحدث كلٌ من سعد القرني وإبراهيم الزهراني وخالد العتيبي لـ"الخليج 365" عن معاناتهم في مخططات ولي العهد 8.7.6.5 من المسببات المرضية من تكاثر الباعوض بسبب وجود مرمى الصرف الصحي المجاور للمخططات وأنهم تقدموا بعدة بلاغات على الرقم الموحد لأمانة العاصمة المقدسة 940 برقم 19727 وتم توجيه إلى الجهة المختصة ولكن للأسف الشديد لم نجد تجاوبًا من مسؤولي الأمانة.
وأضافوا أن معاناتهم مستمرة في مطاردة الروائح الكريهة بسبب مرمى الصرف الصحي حتى وصل بنا الحال وجود حرق النفايات وما تخلفه من أدخنة متصاعدة نفاثة وكريهة، الأمر الذي جعل ذلك يؤثر صحيًا على كبار السن والأطفال وأصبحنا منعزلين لا نستطيع فتح النوافذ لنستنشق هواءً نقيًا بعيدًا عن التلوث المحيط بنا من كل صوب.
وطالبوا أمانة العاصمة المقدسة بحل جذري لمعاناتنا وإبعاد التلوث البيئي عن مخططات ولي العهد التي أضرت بالسكان صحيًا وبيئيًا بسبب وجود برك الصرف الصحي وتجمعات مياه ملوثة بالقرب من حينا بالإضافة إلى إبعاد محرقة النفايات التي شكلت سحبًا وروائح كريهة من جراء حرقها وانبعاث الأدخنة المتصاعدة أجبرتنا على إغلاق النوافذ وحرمتنا من الهواء النقي من منازلنا.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
01:16 AM
قالوا: تقدمنا بعدة بلاغات للأمانة ولم نجد تجاوبًا في إبعاد الضرر عن حينا
على الرغم من الزحف السكاني الذي طال مخططات ولي العهد 5.6.7.8 بمكة المكرمة، إلا أن ذلك لم يشفع لساكنيه الباحثين عن أبسط الخدمات الأساسية، حيث يرى السكان أن المعاناة ستستمر مع تجاهل مسؤولي أمانة مكة، حيث يصبحون على روائح حرق المخلفات الكريهة ويمسون على الروائح النفاثة بسبب مرمى الصرف الصحي المتاخم لحيهم.
وتفصيلاً، تحدث كلٌ من سعد القرني وإبراهيم الزهراني وخالد العتيبي لـ"الخليج 365" عن معاناتهم في مخططات ولي العهد 8.7.6.5 من المسببات المرضية من تكاثر الباعوض بسبب وجود مرمى الصرف الصحي المجاور للمخططات وأنهم تقدموا بعدة بلاغات على الرقم الموحد لأمانة العاصمة المقدسة 940 برقم 19727 وتم توجيه إلى الجهة المختصة ولكن للأسف الشديد لم نجد تجاوبًا من مسؤولي الأمانة.
وأضافوا أن معاناتهم مستمرة في مطاردة الروائح الكريهة بسبب مرمى الصرف الصحي حتى وصل بنا الحال وجود حرق النفايات وما تخلفه من أدخنة متصاعدة نفاثة وكريهة، الأمر الذي جعل ذلك يؤثر صحيًا على كبار السن والأطفال وأصبحنا منعزلين لا نستطيع فتح النوافذ لنستنشق هواءً نقيًا بعيدًا عن التلوث المحيط بنا من كل صوب.
وطالبوا أمانة العاصمة المقدسة بحل جذري لمعاناتنا وإبعاد التلوث البيئي عن مخططات ولي العهد التي أضرت بالسكان صحيًا وبيئيًا بسبب وجود برك الصرف الصحي وتجمعات مياه ملوثة بالقرب من حينا بالإضافة إلى إبعاد محرقة النفايات التي شكلت سحبًا وروائح كريهة من جراء حرقها وانبعاث الأدخنة المتصاعدة أجبرتنا على إغلاق النوافذ وحرمتنا من الهواء النقي من منازلنا.
، مكة.. سكان مخططات ولي العهد يناشدون إنهاء معاناتهم مع روائح المخلفات والصرف الصحي ،
المصدر : الخليج 365
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