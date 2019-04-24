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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الهلال مغادرة لاعب الفريق الأول لكرة القدم الفرنسي بافيتيمبي جوميز إلى تركيا لمدة يومين لإجراء فحوص طبية دورية على حالته البدنية.
وأوضح النادي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن جوميز سيجري فحوصًا طبية دورية على حالته البدنية لدى طبيبه الخاص؛ وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.
وشارك جوميز في مباراة فريقه الهلال مع ضيفه الاستقلال الإيراني ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال والتي انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد .
الهلال: جوميز يغادر إلى تركيا لإجراء فحوص طبيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-24
أعلن نادي الهلال مغادرة لاعب الفريق الأول لكرة القدم الفرنسي بافيتيمبي جوميز إلى تركيا لمدة يومين لإجراء فحوص طبية دورية على حالته البدنية.
وأوضح النادي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن جوميز سيجري فحوصًا طبية دورية على حالته البدنية لدى طبيبه الخاص؛ وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.
وشارك جوميز في مباراة فريقه الهلال مع ضيفه الاستقلال الإيراني ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال والتي انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد .
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
01:20 AM
أعلن نادي الهلال مغادرة لاعب الفريق الأول لكرة القدم الفرنسي بافيتيمبي جوميز إلى تركيا لمدة يومين لإجراء فحوص طبية دورية على حالته البدنية.
وأوضح النادي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن جوميز سيجري فحوصًا طبية دورية على حالته البدنية لدى طبيبه الخاص؛ وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.
وشارك جوميز في مباراة فريقه الهلال مع ضيفه الاستقلال الإيراني ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال والتي انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد .
، الهلال: جوميز يغادر إلى تركيا لإجراء فحوص طبية ،
المصدر : الخليج 365
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