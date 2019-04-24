محمد بن مسعود - الدمام - مركزه يبعد 113 كيلو متراً من بلدة "ديبروجاره" وعلى عمق 30 كيلو متراً ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، أمس الثلاثاء، شمال شرقي منطقة آسام الهندية. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال كان على بعد 113 كيلومتراً شمال غربي بلدة ديبروجاره وعلى عمق 30 كيلومتراً. زلزال بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر يضرب "آسام الهندية" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-24 ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، أمس الثلاثاء، شمال شرقي منطقة آسام الهندية. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال كان على بعد 113 كيلومتراً شمال غربي بلدة ديبروجاره وعلى عمق 30 كيلومتراً. Advertisements 24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440 01:03 AM مركزه يبعد 113 كيلو متراً من بلدة "ديبروجاره" وعلى عمق 30 كيلو متراً مركزه يبعد 113 كيلو متراً من بلدة "ديبروجاره" وعلى عمق 30 كيلو متراً ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، أمس الثلاثاء، شمال شرقي منطقة آسام الهندية. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال كان على بعد 113 كيلومتراً شمال غربي بلدة ديبروجاره وعلى عمق 30 كيلومتراً. ، زلزال بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر يضرب "آسام الهندية" ،

المصدر : الخليج 365

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