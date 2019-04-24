، شاهد.. أندية "أوهايو الأمريكية" تحتفل بتخريج 90 طالبًا وطالبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشادوا بالدعم المستمر من القيادة الرشيدة والملحقية الثقافية بواشنطن

نظَّمت الأندية الطلابية السعودية بولاية أوهايو الأمريكية -باسم اتحاد أهايو- احتفالاً بتخريج 90 طالبًا وطالبة، وسط حضور أكثر من 300 شخص بمقر جامعة رايت ستيت.

حضر الحفل المقدم نهار العجمي الملحق الدبلوماسي وممثل المملكة العربية السعودية في قاعدة رايت باتيرسون الجوية. وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم النشيد الوطني، ومسيرة الخريجين والخريجات لمراحل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.

تلا ذلك عرض مقطع فيديو لمشاركة الملحق الثقافي بواشنطن، الدكتور محمد العيسى، الذي هنأ الطلاب والطالبات الخريجين بتخرجهم. كما ألقت شيرل شرايدر، مديرة جامعة رايت ستيت، كلمة، هنأت من خلالها بتخرُّج الخريجين والخريجات.. ثم جاءت مشاركة لاعب المنتخب السعودي سابقًا سعد الحارثي.

وتضمن الحفل فقرات عديدة، تخللها كلمة عن رؤساء الأندية الطلابية، ألقاها فيصل الصانع رئيس النادي السعودي بجامعة سنسناتي، هنأ من خلالها بتخرج الطلاب والطالبات، وحث الجميع على المشاركة في أنشطة الأندية مستقبلاً، ثم فقرة شعرية للشاعر أنس الثويني.

وتوالت المشاركات؛ إذ تم عرض إنجاز الطالبة "قمر عبد الله الصبي" المتمثل في اكتشاف جينات مسؤولة عن سرطان الثدي السلبي الثلاثي شبه القاعدي Basal-like Triple Negative Breast Cancer بتطبيق تعدين البيانات الجينية لـ 580 شخصًا مصابًا بهذا النوع من السرطان. والهدف من هذا البحث هو تسهيل عملية تشخيص هذا النوع للأطباء لتقديم العلاج المناسب للمرضى. وتم عرض هذا البحث العلمي في المؤتمر العالمي Experimental Biology ، ونشره في FASEB journal.

كما تم عرض إنجاز الطالبة "ليلى عبدالله الشويخات" المتضمن تصميمها لوحة تاريخية لأحياء دايتون القديمة التي عُرضت بمعرض (Facing Dayton) بمكتبة الميترو بالداون تاون، وحصلت على تكريم من قِبل رئيس جامعة University of Dayton.

واختُتم الحفل بتكريم الخريجين والخريجات من جامعات سنسناتي، دايتون، رايت ستيت، اكسافير وميامي.

وكذلك تكريم المتطوعين والمتطوعات لقاء تطوعهم بأعمال وأنشطة خيرية وثقافية واجتماعية، ممثلين بتلك الأعمال والأنشطة المملكة العربية السعودية.

من جانبه، قال فيصل عبدالواحد الصانع، وهو مبتعث لدراسة الدكتوراه في مدينة سنسناتي: يسعدني أن أبارك لإخواني وأخواتي تخرجهم سائلاً الله أن يوفقهم في حياتهم العلمية والعملية، وأن يقدموا للوطن ما يستحق منا.. وأتمنى للطلاب والطالبات الحاليين التوفيق والاقتداء بإخوانهم وأخواتهم الخريجين. وأقدم الشكر لجميع أعضاء الأندية والمتطوعين والمتطوعات، ومشاركاتهم الفعالة في أنشطة الأندية.

وقال المهندس زيد سليمان العجلان، رئيس النادي السعودي بجامعة دايتون في مدينة دايتون: إنه لمن السعادة أن يجتمع المبتعثون بمناسبة تخرج زملائهم. كما قال فهد شافي العنزي، رئيس النادي السعودي بجامعة رايت ستيت في مدينة دايتون: إنه شرف كبير أن يشارك الزملاء هذه الفرحة، متمنيًا لهم مستقبلاً زاهرًا بالإنجازات.

وقدم المبتعثون الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة والملحقية الثقافية بواشنطن للدعم المستمر للأندية الطلابية بالولايات المتحدة الأمريكية كافة؛ وذلك لإقامة مثل هذه المحافل والأنشطة التي تهدف لتمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية خير تمثيل.

وقدم المبتعثون التهنئة للأميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لأدائها القَسَم بوصفها أول سفيرة للمملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.