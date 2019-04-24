أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن عددٍ من المشاريع الترفيهية مساء اليوم الثلاثاء في المنطقة الشرقية تحت رعاية نائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز. وستساهم هذه المشاريع في تطوير ودعم القطاع السياحي وإيجاد منصة لاستثمارات القطاع الخاص وجذب المستثمرين الاستراتيجيين من جميع أنحاء العالم.
وأول هذه المشاريع هو إنشاء مدينة ملاهٍ ترفيهية على مساحة مليون متر مربع ممتدة على شاطئ الخليج العربي، وستعمل على إحداث نقلة نوعية في مستوى الخيارات الترفيهية المقدمة على مستوى المملكة.
كما ستعمل على إنشاء 3 مجمعات ترفيهية في الدمام والخبر والأحساء، في إطار خطتها الاستراتيجية في قطاع المجمعات الترفيهية.
الدمام: المجمع الترفيهي واجهة الدمام البحرية على مساحة 330 ألف متر مربع لتوفير مستوى جديد من الترفيه المصمم بعناية في قلب المنطقة الشرقية.
الأحساء: إنشاء مجمع ترفيهي متكامل في المحافظة، سيعمل على تقديم خيارات ترفيهية متنوعة لخدمة كافة فئات المجتمع.
الخبر: إنشاء مجمع ترفيهي على مساحة 80 ألف متر مربع.
وفي قطاع السينما، تم الإعلان عن 3 مواقع للسينما في المنطقة الشرقية في الخبر والدمام وحفر الباطن
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق مشاريع ترفيهية ضخمة بالشرقية.. بينها ملاهٍ على مساحة مليون م2 على الخليج العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.