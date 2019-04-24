إطلاق مشاريع ترفيهية ضخمة بالشرقية.. بينها ملاهٍ على مساحة مليون م2 على الخليج العربي

أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن عددٍ من المشاريع الترفيهية مساء اليوم الثلاثاء في المنطقة الشرقية تحت رعاية نائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز. وستساهم هذه المشاريع في تطوير ودعم القطاع السياحي وإيجاد منصة لاستثمارات القطاع الخاص وجذب المستثمرين الاستراتيجيين من جميع أنحاء العالم.

وأول هذه المشاريع هو إنشاء مدينة ملاهٍ ترفيهية على مساحة مليون متر مربع ممتدة على شاطئ الخليج العربي، وستعمل على إحداث نقلة نوعية في مستوى الخيارات الترفيهية المقدمة على مستوى المملكة.

كما ستعمل على إنشاء 3 مجمعات ترفيهية في الدمام والخبر والأحساء، في إطار خطتها الاستراتيجية في قطاع المجمعات الترفيهية.

الدمام: المجمع الترفيهي واجهة الدمام البحرية على مساحة 330 ألف متر مربع لتوفير مستوى جديد من الترفيه المصمم بعناية في قلب المنطقة الشرقية.

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الأحساء: إنشاء مجمع ترفيهي متكامل في المحافظة، سيعمل على تقديم خيارات ترفيهية متنوعة لخدمة كافة فئات المجتمع.

الخبر: إنشاء مجمع ترفيهي على مساحة 80 ألف متر مربع.

وفي قطاع السينما، تم الإعلان عن 3 مواقع للسينما في المنطقة الشرقية في الخبر والدمام وحفر الباطن