بالصور.. نائب أمير الرياض يتابع الترتيبات الأمنية بمركز مباحث الزلفي

تابع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، الترتيبات الأمنية بمركز مباحث محافظة الزلفي الذي تعرض لهجوم إرهابي وتصدت له قوات الأمن.

ووقف نائب أمير المنطقة، خلال زيارته المركز، على موقع إحباط العملية الإرهابية والآثار الناجمة عن محاولة الاقتحام البائسة، وعقد اجتماعًا حضره محافظ الزلفي مع مدير مباحث منطقة الرياض وعدد من ضباط المباحث؛ حيث استعرض إيجازًا عن الترتيبات الأمنية بالمركز والتعامل مع المواقف المفاجئة والجاهزية والرصد الأمني .

وقال الأمير محمد بن عبدالرحمن، «إن هذه الدولة المباركة قامت على كتاب الله وسنة نبيه- صلى الله عليه وسلم- وهي عصية على أي مزايدات من أفكار ضالة وعزيزة بقيادتها التي تهتم بأمنها وأمانها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع».

وتابع: «إن الوطن غني بفضل من الله ثم برجاله الذين وقفوا وقفة صادقة وأبلوا بلاء مشرفًا» قائلًا: «أشكر الجميع في الإدارات الأمنية بمحافظة الزلفي ومدينة الرياض على جهودهم وأقف اليوم بتوجيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي أمرني بتبليغ شكر خادم الحرمين الشريفين لمنسوبي المباحث في الزلفي والشرطة بالمحافظة على عملهم ومتابعتهم ولا يستغرب عليهم هذا الإنجاز».

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كما زار نائب أمير منطقة الرياض مركز شرطة الزلفي والتقى مديره وكبار الضباط واستمع منهم إلى إيجاز عن الأعمال الأمنية والتعاملات الحقوقية.

وأحبطت الجهات الأمنية، الأحد، هجومًا إرهابيًّا على مبنى إحدى الجهات الحكومية بالزلفي شمال منطقة الرياض.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة، أن الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت عند الساعة (9:49) من صباح الأحد، من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي.

وبيَّن المتحدث أن مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين، وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف؛ ما أسفر عن مقتلهم جميعًا -وعددهم أربعة إرهابيين- وإصابة ثلاثة من رجال الأمن إصابات طفيفة يتلقون إثرها العلاج اللازم.

وكشف المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، أنه إلحاقًا بالبيان المعلن عنه بتاريخ 16/8/1440هـ بشأن إحباط العمل الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، من خلال محاولة يائسة قامت بها مجموعة إرهابية مكونة من أربعة أشخاص، والتصدي لهم من قبل قوات رئاسة أمن الدولة؛ ما أدى إلى مقتل المهاجمين جميعًا.