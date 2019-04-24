أمطار غزيرة على جنوب الطائف.. وتحذيرات عاجلة لقائدي المركبات

حذر المركز الوطني للعميات الأمنية بوزارة الداخلية «911»، من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طرق «الطائف- الرياض»، و«رنية- الخرمة»، مشيرًا إلى هطول أمطار غزيرة على مركز قيا جنوب محافظة الطائف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقرير صادر عنها اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثير للأتربة والغبار الذي يحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ونجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وأشارت الهيئة، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنَّ الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ستتأثر بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأكَّدت «الأرصاد»، في تقرير لاحق، أنَّ هناك حالة مطرية متوقعة منذ نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل، تتأثر بها معظم مناطق المملكة.

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وقالت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّه سيتم تفصيل هذه الحالة المناخية في وقت لاحق، مُطالبةً بمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذار المبكر على موقع الهيئة وتطبيق أرصاد ووسائل التواصل الاجتماعي.

في سياق متصل، أصدر مركز الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد تنبيهات متقدمة حول حالة الطقس في بعض المناطق في الساعات القليلة المقبلة، قائلًا: «إنّ منطقة عسير تشهد استمرارًا في النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وإلى شبه انعدام للرؤية الأفقية».

وتشمل الحالة بيشة وتثليث وخميس مشيط وأبها وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأحد رفيدة والنماص وبلقرن والحرجة والمجاردة وألمع والأجزاء المجاورة، وقد بدأت هذه الحالة في الساعات الأولى من صباح اليوم وتستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.

أمَّا منطقة الباحة فتشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة وبلجرشي والمخواة والعقيق وغامد الزناد والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الخامسة مساء.

وأصدر المركز تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض بأنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وإلى شبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة وادي الدواسر والسليل والمجاردة وألمع والأجزاء المجاورة حتى الخامسة مساء.