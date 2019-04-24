«تعليم جدة» يوجه نصائح عاجلة لقائدي المدارس لضمان سلامة الطلاب والطالبات

شدد مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة على كافة قائدي وقائدات المدراس الأهلية والحكومية بضرورة إبلاغ الجهات الأمنية عن أي تجمعات لضعاف النفوس، لضمان حمايتهم من أي مخاطر.

وشدد مدير تعليم جدة، في تعميم «عاجل»، بضرورة تفعيل الإشراف اليومي منذ بداية الحضور وحتى الانصراف، وتوجيه رسائل SMS وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لأولياء الأمور بالحث عليهم على متابعة أبنائهم وبناتهم، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات عند انتهائهم من أداء الاختبار ولضمان عدم تعرضهم لحوادث مرورية أو أمنية وتأكيدا لدور المدرسة في ذلك .

وبحسب التعميم الذي كشفت تفاصيله مصادر «عاجل»، فإن مدير تعليم جدة، وجه قائدي المدارس بضرورة إبلاغ دوريات المرور عن مواقع التفحيط حال معرفتها، والتأكد من تفعيل دور المناوبة وتمكين الطلاب من انتظار أولياء أمورهم داخل المدرسة .