خبير أرصاد يتوقع غرة رمضان وعدد أيامه

توقع الخبير المناخي، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات)، زياد الجهني، اليوم الثلاثاء، أن يكون عدد أيام شهر رمضان المبارك 29 يومًا.

وقال الجهني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن غرة شهر رمضان المبارك ستكون يوم الإثنين بعد القادم الموافق 6 مايو 2019م، مضيفًا أن عدد أيام رمضان ستكون 29 يومًا.

من جهة أخرى، استعدت إمارة مكة المكرمة لاستقبال شهر رمضان؛ حيث تفقد نائب أمير مكة الأمير ‫بدر بن سلطان، اليوم الثلاثاء، جاهزية مرافق المسجد الحرام، وقام خلال الجولة التي رافقه فيها عدد من المسؤولين، تفقد سير الأعمال في الساحات الشمالية للمسجد الحرام، ومنها التوسعة والساحات والمصاطب ونفق «جرول».

كما اطلع على آخر المستجدات في الأعمال الجاري تنفيذها في باب الملك عبدالعزيز، والتي تشمل استكمال التشطيب والتمديدات الكهربائية وشبكات المياه، ويتكون مشروع باب الملك عبدالعزيز من 5 أدوار ووسائل تقنية لمساعدة الجهات في إدارة الحشود ومنارتين بطول 137 مترا وشاشات إرشادية وتعليمية.

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إضافة إلى اطلاعه على الأعمال الجاري تنفيذها في المكبَّرية ‏الجنوبية واستمع لشرح عن آخر المستجدات فيها، إذ تم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية وتغطية واجهة المطاف بالرخام، كما تفقد مشروع نفق «جرول»، الذي يبلغ طوله أكثر من كيلومتر واحد، ويحوي مراوح تهوية وتكييف ووسائل السلامة ومكافحة الحرائق، ويسهل النفق تنقلات ضيوف الرحمن من وإلى ساحات ‏المسجد الحرام، فيما سيتم فتح جميع أدوار التوسعة السعودية الثالثة، خلال شهر ‫رمضان المقبل لتتسع 280 ألف مصلٍ.

و‏وقف الأمير بدر بن سلطان ميدانيًا على محطة وقف باب الملك عبدالعزيز للنقل الترددي، والتي يعد ثاني أكبر محطة نقل بمكة المكرمة، إذ تسهم في نقل 50 ألف راكبٍ في الساعة ما بين كدي والساحة الجنوبية للمسجد الحرام، بواسطة أكثر من 130 حافلة.

في السياق ذاته، نفذت إدارة التشغيل والصيانة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة «كدي» الاحتياطية، بمشاركة عدد من الجهات المعنية ممثلةً في الدفاع المدني والشركة السعودية للكهرباء، وإدارة التشغيل والصيانة وإدارة الأمن والسلامة بالرئاسة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لموسم رمضان 1440هـ.

وقال مدير إدارة التشغيل والصيانة المهندس عمار بن محمد الأحمدي، إن محطة «كدي» ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية بواسطة المولدات الثمانية الاحتياطية الموجودة في الموقع؛ حيث تبعد (3.5) كيلو متر جنوب المسجد الحرام لافتا أن هذه المولدات تعمل آليا من خلال حاسب آلي خاص موجود في محطة الموثوقية (MV1)، التي بدورها تقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية للحرم المكي ويصدر أمرًا بتشغيل المولدات لتأمين تغذية الحرم المكي الشريف.