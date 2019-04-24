ضبط وافد يمارس مهنة الطب البديل في المنازل بجازان

تمكنت وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة، اليوم الثلاثاء، من القبض على وافد يمارس الطب البديل دون ترخيص في منطقة جازان.

وأوضحت وزارة الصحة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية، تم ضبط وافد يمارس مهنة الطب البديل في المنازل بدون ترخيص في جازان، مشيرة إلى أنه تمت إحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.

وحثت وزارة الصحة، الجميع، بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة، بالاتصال على رقم (937).

وكانت الصحة قد ضبطت يوم 21 أبريل الجاري، صيدلية مخالفة تبيع أدوية طبية بدون وصفة طبية في منطقة حائل، وبسعر أعلى من السعر المحدد لتلك الأدوية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إحالة الصيدلي ومسؤولي الصيدلية إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، وأهابت بالجميع الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة.

Advertisements

كما أغلقت وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في العشرين من أبريل الجاري، مجمّعًا طبيًا وفرعين آخرين لنفس المؤسسة في الرياض؛ بسبب مخالفات جسيمة.

وأشارت الوزارة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إلى أنها اكتشفت مخالفات جسيمة داخل مجمّع طبي في الرياض، وفرعين آخرين تابعين لنفس المؤسسة الصحية، مضيفة أن العقوبات تصل إلى سحب الترخيص والمنع منه لمدة تصل لسنتين، وذلك بعد صدور القرار النهائي من لجنة المخالفات.

من جانبها، أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، ممثلة في إدارة الالتزام، منذ عدة ايام، أحد المراكز الطبية للتجميل؛ بسبب مخالفته نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

وأوضحت صحة الرياض، في بيان لها، أن اللجنة التفتيشية أوصت بتطبيق الغرامات على صاحب المركز، بناءً على عددٍ من الملاحظات، التي رصدتها جولة مفاجئة نفذتها إدارة شؤون القطاع الخاص، تضمَّنت مخالفات تستوجب الإغلاق التحفظي فورًا.

وكشفت اللجنة عن وجود مستحضرات وأدوية منتهية الصلاحية، وخلط بعض مستحضرات التجميل بمواد لا تصلح للاستهلاك الآدمي تُقدم للمرضى، ووجود قسم الحجامة غير مُرخص؛ ما يُشكل خطرًا على المرضى، وكذلك نقص في الكوادر الطبية.

وتابع البيان أنه تم إغلاق المركز بالكامل فورًا، وإحالة أوراقه إلى إدارة شؤون القطاع الخاص بـ«صحة الرياض»؛ لاستكمال العقوبات النظامية وفرض الغرامات المالية، كما أوصت اللجنة بإبقاء المركز خاضعًا للإغلاق لحين تفادي الملاحظات كاملة.