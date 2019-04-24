بالصور.. نائب أمير مكة يقف على جاهزية المسجد الحرام لاستقبال شهر رمضان

وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ‫بدر بن سلطان، اليوم الثلاثاء، على جاهزية مرافق المسجد الحرام، لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر ‫رمضان المبارك للعام الجاري 1440هـ.

وتفقد الأمير بدر بن سلطان، خلال الجولة التي رافقه فيها عدد من المسؤولين، سير الأعمال في الساحات الشمالية للمسجد الحرام، ومنها التوسعة والساحات والمصاطب ونفق «جرول».

واطلع نائب أمير مكة، على آخر المستجدات في الأعمال الجاري تنفيذها في باب الملك عبدالعزيز، والتي تشمل استكمال التشطيب والتمديدات الكهربائية وشبكات المياه، ويتكون مشروع باب الملك عبدالعزيز من 5 أدوار ووسائل تقنية لمساعدة الجهات في إدارة الحشود ومنارتين بطول 137 مترا وشاشات إرشادية وتعليمية.

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كما اطّلع على الأعمال الجاري تنفيذها في المكبَّرية ‏الجنوبية واستمع لشرح عن آخر المستجدات فيها، إذ تم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية وتغطية واجهة المطاف بالرخام.

وتفقد ‏نائب أمير مكة خلال جولته على مرافق المسجد الحرام مشروع نفق «جرول»، الذي يبلغ طوله أكثر من كيلومتر واحد، ويحوي مراوح تهوية وتكييف ووسائل السلامة ومكافحة الحرائق، ويسهل النفق تنقلات ضيوف الرحمن من وإلى ساحات ‏المسجد الحرام، فيما سيتم فتح جميع أدوار التوسعة السعودية الثالثة، خلال شهر ‫رمضان المقبل لتتسع 280 ألف مصلٍ.

و‏وقف الأمير بدر بن سلطان ميدانياً على محطة وقف باب الملك عبدالعزيز للنقل الترددي، والتي يعد ثاني أكبر محطة نقل بمكة المكرمة، إذ تسهم في نقل 50 ألف راكبٍ في الساعة ما بين كدي والساحة الجنوبية للمسجد الحرام، بواسطة أكثر من 130 حافلة.