شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يصل روسيا في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل
وكان في استقبال سموه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد قرملي، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، والملحق العسكري لدى روسيا الاتحادية العميد الركن محمد المطيري، ونائب رئيس الأركان العامة بوزارة الدفاع الروسية اللواء اندريه كولسينكوف، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
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