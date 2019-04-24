شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مجمعات ضخمة في الدمام والخبر والأحساء والان نبدء بالتفاصيل

• مساحة المدينة مليون متر على شاطئ نصف القمر

• انتهاء الأعمال على المشروع في 2020

• تحويل المنطقة إلى وجهة ترفيهية متميزة

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أمس، حزمة من مشاريع الترفيه السعودية SEVEN في المنطقة الشرقية، التي أعلنت عنها شركة مشاريع الترفيه السعودية كبنية تحتية جديدة لقطاع الترفيه في المنطقة الشرقية التي ستجعل منها الوجهة الترفيهية الأولى في الخليج.

وأوضحت شركة مشاريع الترفيه السعودية أن الإعلان عن أول مشروع مدينة ملاهي ترفيهية يأتي ضمن إستراتيجيتها في مدن الملاهي الترفيهية، معتبرة المشروع الأضخم منذ إعلان تأسيس الشركة الذي تبلغ مساحته مليون متر وسيقع في منطقة العزيزية، كما أعلنت عن مشروعين جديدين في قطاع المجمعات الترفيهية التي ستقع في الدمام وستكون الأولى في المنطقة الشرقية وقد أعلنت الشركة عن حزمة المشاريع الترفيهية الآخرى بعد نجاح موسم الشرقية في الشهر الماضي.

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وأشارت الشركة إلى أن قطاع مدن الملاهي الترفيهية سينطلق من المنطقة الشرقية وستبلغ مساحة المدينة مليون متر على شاطئ نصف القمر لتميز المنطقة بموقع سياحي استراتيجي يخدم منطقة الخليج العربي ودول الخليج الشقيقة ، وأن شركة مشاريع الترفيه السعودية تنوي بناء أول مدينة ملاهي ترفيهية ضخمة في المنطقة الشرقية بحكم موقعها المميز وعدد سكانها البالغ 4.9 مليون نسمة وتصدرها مناطق المملكة في الجذب السياحي.

وبالنسبة للمجمعات الترفيهية، أفادت شركة مشاريع الترفيه السعودية أن المجمع الترفيهي الأول في المنطقة الشرقية يقع في مدينة الدمام العاصمة الأقليمية للمنطقة على الكورنيش، حيث تم اختيار الموقع بشكل إستراتيجي، وأما المجمع الترفيهي الثاني في مدينة الخبر والواقع على الواجهة البحرية للمدينة ولهذا الموقع أهمية في توفير خيارات ترفيهية ومنطقة خدمات لسكان وزوار مدينة الخبر، بينما يقع المجمع الترفيهي الثالث في محافظة الأحساء ، مشيرة إلى أن المجمعات الترفيهية حول مناطق المملكة ستقدم تجربةً ترفيهيةً فريدة من نوعها للسكان وستعمل على تعزيز قطاع الترفيه في المنطقة، ومن المتوقع أن يتم انتهاء الأعمال على المشروع في عام 2020.

من جانبه أعرب أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على تدشينه حزمة مشاريع الترفيه السعودية في المنطقة، معربًا باسم أهالي المنطقة الشرقية عن شكره لشركة مشاريع الترفيه السعودية على إطلاق المشاريع لما لها من مردود اقتصادي على المنطقة وستسهم في الجذب السياحي للمنطقة الشرقية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية SEVEN عبدالله بن ناصر الداود عزم شركة مشاريع الترفيه تحويل المنطقة إلى وجهة ترفيهية متميزة في الخليج بسبب موقعها الجغرافي المميز والاستراتيجي بين دول الخليج الشقيقة وأهمية المنطقة الشرقية سياحياً في إستراتيجية السياحة بالمملكة وهي منطقة تجمع ما بين البحر والشواطئ والواحات الخضراء.