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عبدالرحمن المرشد: هروب الخادمات خسائرها 300 مليون ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
في هذا التوقيت من كل عام، تتجدد معاناة الكثيرين مع العمالة المنزلية، بدايةً بمكاتب الاستقدام وعدم مصداقية بعضها، وصولًا إلى الأزمة الكبرى؛ هروب الخادمات وانتعاش السوق السوداء.
وأكد الكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد، أن هروب الخادمات خسائرها 300 مليون ريال، وأكثر من 20 ألف عاملة يتم البلاغ عن هروبهن سنويًّا، وليس هناك نظام يحميهن.
وتساءل المرشد، خلال حواره إلى برنامج “تم” المذاع على قناة السعودية، مساء أمس الثلاثاء، لماذا متابعات الخليج 365 لا يأتي بخادمة لنفسه من غير الاستقطاب من الشركات؟
ورأى الكاتب أن أي عرض مغرٍ خلفه محاولة “نصب”، ومن المفترض أن يكون متابعات الخليج 365 حذرًا.
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