لأول مرة.. بث مباشر لجلسات فتح المظاريف للفرص الاستثمارية بالمدينة المنورة

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

عززت أمانة منطقة المدينة المنورة، مستوى الشفافية في طرحها الاستثماري بالبث المباشر لوقائع جلسات فتح المظاريف للفرص الاستثمارية في مبادرتها “استثمر في مواطن البركة” على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي صباح أمس الثلاثاء، في خطوة لتعزيز الشفافية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وبدأت جلسة فتح المظاريف الأولى في الطرح الاستثماري عند العاشرة والنصف صباح الثلاثاء بحضور المستثمرين المتقدمين بعطاءاتهم للفوز بالفرص الاستثمارية المتاحة والتي شهدت إقبالًا متميزًا، حيث يتم بحضورهم وبشكل علني فتح العطاءات المقدمة لكل فرصة استثمارية، والإعلان عن قيمة العطاء المقدم والتأكد من اكتمال جميع الشروط ومن بينها الضمان البنكي والترخيص المناسب للنشاط.

وتستعرض لجنة فتح المظاريف لجميع الحضور الأوراق المقدمة من المستثمرين والتأكد بشكل مباشر من اكتمال جميع الشروط المطلوبة، ليأتي البث المباشر كخطوة إضافية لتعزيز الشفافية والتعريف بآلية الدخول للمنافسة في الفرص المتاحة وتوثيق جلسات فتح المظاريف.

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وقال أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري: إن الأمانة تعمل بكل الوسائل على تحقيق أعلى مستويات الشفافية في جميع أعمالها، وفي الطرح الاستثماري الذي تم تدشينه مؤخرًا حرصنا على إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة من خلال حملات تسويقية للتعريف بالفرص المتاحة ليتمكن الجميع من المنافسة عليه، وفي خطوة إضافية للتعريف بالفرص المتاحة وزيادة الشفافية تم بث جلسات فتح المظاريف اليوم بشكل مباشر للجميع كتجربة أولى سنعتمدها في جميع الجلسات القادمة، كما نسعد بكل ملاحظة من الجمهور بشكل عام ومن المستثمرين والمستفيدين من الفرص الاستثمارية بشكل خاص.

وأوضح المهندس العمري أن المدينة المنورة تأتي في مقدّمة مدن المملكة الحاضنة للفرص الاستثمارية، خاصةً مع ما تحمله من قيمة دينية في نفوس المسلمين حول العالم، كونها مُهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وعاصمة الإسلام الأولى، وما تضمّه من معالم أثرية وتاريخية، مما جعلها وجهةً دينية وسياحية لملايين الزوار سنويًّا من أنحاء العالم كافّة، وقد حظي الجانب الاستثماري في المدينة المنورة باهتمام ورعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل حيث يوجه أمير المنطقة دائمًا بضرورة الإفادة من مكانة المدينة وخصوبة مناخها الاستثماري في سبيل تفعيل التنمية الاقتصادية بالمنطقة وإيجاد فرص العمل للشباب والشابات، وتمكينهم في هذا المجال، ومن أجل استثمار أفضل للفرص المتاحة في المنطقة.

كما تحظى أمانة منطقة المدينة المنورة بدعم وتوجيه مستمر من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد القصبي لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمواكبة الطفرة التي تشهدها المملكة في مجال التحوّل نحو الاستثمارات العامّة والإفادة من الفرص الاستثمارية لتحقيق الاستدامة المالية للأمانة انطلاقًا من رؤية المملكة 2030م وخطط التحول الوطني 2020م.

وكانت أمانة منطقة المدينة المنورة قد أعلنت مطلع العام 2019 عن أكبر طرح استثماري بأكثر من 250 فرصة للمستثمرين بـ36 نشاطًا بمواقع مميزة في المدينة المنورة.