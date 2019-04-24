اقتراح من عائض القرني للشؤون الإسلامية بشأن أئمة المساجد

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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اقترح الشيخ الدكتور عائض القرني، على وزارة الشؤون الإسلامية أن توجّه أئمة المساجد في المملكة بالقراءة على الناس بعد صلاة العصر من كتاب التوحيد للإمام المُجدّد الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ومن كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمهما الله تعالى، لمدة لا تتجاوز خمس دقائق.

وقال عائض القرني: إن بلادنا اكتوت بالإرهاب سنين عديدة، وأكثر دولة تضررت من الإرهاب وويلاته هي السعودية، وهي أكثر من حارب الإرهاب، اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وأدم علينا نعمة تطبيق الشريعة الإسلامية، واحفظ علينا إيماننا وأمننا وسائر بلاد المسلمين.