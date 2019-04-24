نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي الثامن

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

وصل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له، إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي الثامن في موسكو وعقد عدة لقاءات.

وكان في استقبال الأمير خالد بن سلمان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد قرملي، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، والملحق العسكري لدى روسيا الاتحادية العميد الركن محمد المطيري، ونائب رئيس الأركان العامة بوزارة الدفاع الروسية اللواء اندريه كولسينكوف، وعدد من كبار المسؤولين مدنيين وعسكريين.