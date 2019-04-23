شكرا لقرائتكم خبر عن بموافقة الفيصل.. إقامة 3 متاحف إسلامية بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على إقامة 3 متاحف، إضافة إلى معرض موسمي، في مقر شركة جبل عمر بالعاصمة المقدسة، تحت إشراف هيئة تطوير المنطقة.

جاء ذلك خلال ترؤسه، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اجتماعا جرى خلاله التعريف بالمتاحف المزمع إقامتها، وهي متحف «الجلال والجمال» الذي يعنى بأسماء الله الحسنى، ومتحف «الخلق العظيم» الذي يعرض سيرة وأخلاق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ومتحف «معالم المسجد الحرام». وقدّم العرض نبذة عن «معرض أصحابي» الموسمي الذي يهتم بسير الصحابة رضي الله عنهم، وستتولى هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الإشراف على تنفيذ هذه المشاريع الثقافية الـ4. وبحسب العرض، فإن إقامة هذه المتاحف تهدف لإثراء الثقافة المعرفية وتعزيز المعاني الروحية والسلوكية لدى الحجاج والمعتمرين والزوار، بما يحقق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وستنفذها شركتا سمايا الاستثمارية وجبل عمر للتطوير خلال الفترة القادمة.