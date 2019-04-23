، باستهداف "حقائب الأموال".. واشنطن تسعى لإفلاس مليشيا حزب الله بهذه الوسائل ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد أن وعدت بتقديم مكافأة 10 ملايين لمن يقدِّم معلومات عن شبكاته المالية

تعيش مليشيا حزب الله في لبنان وضعًا صعبًا على المستوى المالي؛ وذلك بعد تشديد العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني الممول الأول لها.. لكنَّ وضع مكافآت مقابل معلومات عن شبكات الحزب المالية يضيف الملح إلى الجرح المالي للمليشيا، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، وعدت الولايات المتحدة يوم أمس الاثنين بتقديم مكافآت جديدة، يمكن أن تصل إلى عشرة ملايين دولار، لمن يقدِّم معلومات، يمكن أن "تعرقل" عمل الشبكات المالية لحزب الله اللبناني في العالم.

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، فإن الخطوة الجديدة "ستوفر حافزًا قويًّا للناس للتقدم بمعلومات، من شأنها أن تساعدنا على إسقاط شبكة حزب الله المالية".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن المليشيا اللبنانية كانت قد حققت دخلاً سنويًّا، يقدر بنحو مليار دولار، من خلال "الدعم المالي المباشر من إيران والشركات والاستثمارات الدولية وشبكات المانحين وأنشطة غسل الأموال".

وفي تصريحات خاصة، نقلها موقع سكاي نيوز عربية، اعتبر المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ناثان تك جهود تجفيف منابع تمويل حزب الله نجحت في إحداث تأثير.

وقال تك: "لا يمكن رؤية تأثير جهودنا بشكل أفضل من تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله؛ فالشهر الماضي، وفي العلن للمرة الأولى، أعرب نصر الله عن أسفه للوضع المالي لحزب الله". مشيرًا إلى أن "الحرب المالية التي شنتها وزارة الخزانة كان لها تأثيرها".

وأضاف: "الحزب ينحدر إلى مستويات جديدة؛ فقد لجأ مؤخرًا إلى استغلال التبرعات الخيرية، وتحويل هذا التمويل إلى مقاتليه، فضلاً عن اعتماد سياسة الإكراه والترهيب للضغط على القطاع المالي في لبنان، ورهن مستقبل البلاد".

ويشير مقربون من حزب الله إلى أن الحزب يواجه التضييق المالي بالاعتماد على شبكة تكافلية بين أنصاره، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى أساليب التحايل.

وقال الصحفي اللبناني قاسم قصير: "حسب معرفتي ببيئة حزب الله، كلما زادت الضغوط المالية زادت أدوات التحايل على الضغوط".

وأوضح أن حزب الله بات يمتلك خبرات كبيرة في التحايل على العقوبات، كما أشار إلى أن مزيدًا من الضغوط "سيؤدي إلى مزيد من التضامن الداخلي.. وسيسهم في تطوير القدرات الداخلية.

لكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لفت إلى أن "اعتماد حزب الله الجديد على التبرعات خير دليل على نجاح عقوباتنا الاقتصادية في قطع شريان الحياة المالي من النظام الإيراني".

وأوضح أن الإدارة الأمريكية ستتخذ "الإجراءات كافة في تنفيذ العقوبات على حزب الله، ونأخذ منع تحايله عليها على محمل الجد".