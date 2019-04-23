، ماركا: الاتحاد الإسباني يستعد لإقامة بطولة السوبر في السعودية ،

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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن اتجاه الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لإقامة مسابقة كأس السوبر على أرض المملكة العربية السعودية.
وتقدم روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم 19 فبراير الماضي، بمقترح تغيير نظام كأس السوبر الإسباني، ليتنافس عليه 4 فرق بدلاً من فريقين، وأن يقام خارج حدود المملكة الإسبانية.
وكشفت ماركا اليوم عن تلقي الاتحاد الإسباني عرضاً سعودياً لإقامة المسابقة على أراضيها في السنوات الست المقبلة، مؤكدة أن المفاوضات جارية، واعتبرت العرض مغرياً بمقاييس سوق 2019.
ويُنتظَر أن يتم التصديق على المقترح في الجمعية العمومية المحدد لها يوم 29 أبريل المقبل.
ماركا: الاتحاد الإسباني يستعد لإقامة بطولة السوبر في السعوديةمحمد البقمي الخليج 365 2019-04-23
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن اتجاه الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لإقامة مسابقة كأس السوبر على أرض المملكة العربية السعودية.
وتقدم روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم 19 فبراير الماضي، بمقترح تغيير نظام كأس السوبر الإسباني، ليتنافس عليه 4 فرق بدلاً من فريقين، وأن يقام خارج حدود المملكة الإسبانية.
وكشفت ماركا اليوم عن تلقي الاتحاد الإسباني عرضاً سعودياً لإقامة المسابقة على أراضيها في السنوات الست المقبلة، مؤكدة أن المفاوضات جارية، واعتبرت العرض مغرياً بمقاييس سوق 2019.
ويُنتظَر أن يتم التصديق على المقترح في الجمعية العمومية المحدد لها يوم 29 أبريل المقبل.
23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440
11:47 PM
بمشاركة أربعة فرق.. ولمدة ست سنوات
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن اتجاه الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لإقامة مسابقة كأس السوبر على أرض المملكة العربية السعودية.
وتقدم روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم 19 فبراير الماضي، بمقترح تغيير نظام كأس السوبر الإسباني، ليتنافس عليه 4 فرق بدلاً من فريقين، وأن يقام خارج حدود المملكة الإسبانية.
وكشفت ماركا اليوم عن تلقي الاتحاد الإسباني عرضاً سعودياً لإقامة المسابقة على أراضيها في السنوات الست المقبلة، مؤكدة أن المفاوضات جارية، واعتبرت العرض مغرياً بمقاييس سوق 2019.
ويُنتظَر أن يتم التصديق على المقترح في الجمعية العمومية المحدد لها يوم 29 أبريل المقبل.
، ماركا: الاتحاد الإسباني يستعد لإقامة بطولة السوبر في السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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