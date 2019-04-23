محمد بن مسعود - الدمام - أشاد باللاعب المحلي وبإمكاناته الفنية أشاد لاعب النصر (الدولي السابق) ماجد عبدالله بالأداء الفني والروح التي ظهر بها النصر مساء اليوم أمام شقيقه الزوراء العراقي في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد أن قلب الفريق تأخره بهدف لانتصار 1/2 .

وقال ماجد مغردًا من خلال حسابه الشخصي في "تويتر" : نصر آسيوي ممتع وأثبت اللاعب المحلي حماسه وروحه التي ظهرت أمام الزوراء وأنه ( أي اللاعب المحلي) قادر على اللعب أساسيًا متى ما منح الفرصة، في إشارة إلى غياب المحترفين الأجانب عن صفوف الفريق أمام الزوراء ومع ذلك حقق الفريق فوزًا مهمًا جدد آماله في خطف بطاقة التأهل حينما حل وصيفًا بـ 6 نقاط .

واستطرد هداف النصر التاريخي: "اللاعب المحلي يوازي زميله الأجنبي بالعطاء وتحمل المسؤولية".

واختتم موجهًا تحيته للاعبين قائلاً: "تحية تقدير للكتيبة النصراوية اليوم".

يُذكر أن النصر تنتظره مباريات مفترق طرق من أجل الظفر بلقب الدوري كما أنه ينتظر تعثر غريمه التقليدي الهلال (الوصيف) في مبارياته المقبلة من أجل توسيع الفارق النقطي.



ماجد عبدالله : تحية تقدير للكتيبة النصراوية أحمد سرور الخليج 365 2019-04-23 أشاد لاعب النصر (الدولي السابق) ماجد عبدالله بالأداء الفني والروح التي ظهر بها النصر مساء اليوم أمام شقيقه الزوراء العراقي في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد أن قلب الفريق تأخره بهدف لانتصار 1/2 .

وقال ماجد مغردًا من خلال حسابه الشخصي في "تويتر" : نصر آسيوي ممتع وأثبت اللاعب المحلي حماسه وروحه التي ظهرت أمام الزوراء وأنه ( أي اللاعب المحلي) قادر على اللعب أساسيًا متى ما منح الفرصة، في إشارة إلى غياب المحترفين الأجانب عن صفوف الفريق أمام الزوراء ومع ذلك حقق الفريق فوزًا مهمًا جدد آماله في خطف بطاقة التأهل حينما حل وصيفًا بـ 6 نقاط .

واستطرد هداف النصر التاريخي: "اللاعب المحلي يوازي زميله الأجنبي بالعطاء وتحمل المسؤولية".

واختتم موجهًا تحيته للاعبين قائلاً: "تحية تقدير للكتيبة النصراوية اليوم".

يُذكر أن النصر تنتظره مباريات مفترق طرق من أجل الظفر بلقب الدوري كما أنه ينتظر تعثر غريمه التقليدي الهلال (الوصيف) في مبارياته المقبلة من أجل توسيع الفارق النقطي.

23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440 Advertisements 11:45 PM أشاد باللاعب المحلي وبإمكاناته الفنية أشاد باللاعب المحلي وبإمكاناته الفنية أشاد لاعب النصر (الدولي السابق) ماجد عبدالله بالأداء الفني والروح التي ظهر بها النصر مساء اليوم أمام شقيقه الزوراء العراقي في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد أن قلب الفريق تأخره بهدف لانتصار 1/2 .

وقال ماجد مغردًا من خلال حسابه الشخصي في "تويتر" : نصر آسيوي ممتع وأثبت اللاعب المحلي حماسه وروحه التي ظهرت أمام الزوراء وأنه ( أي اللاعب المحلي) قادر على اللعب أساسيًا متى ما منح الفرصة، في إشارة إلى غياب المحترفين الأجانب عن صفوف الفريق أمام الزوراء ومع ذلك حقق الفريق فوزًا مهمًا جدد آماله في خطف بطاقة التأهل حينما حل وصيفًا بـ 6 نقاط .

واستطرد هداف النصر التاريخي: "اللاعب المحلي يوازي زميله الأجنبي بالعطاء وتحمل المسؤولية".

واختتم موجهًا تحيته للاعبين قائلاً: "تحية تقدير للكتيبة النصراوية اليوم".

يُذكر أن النصر تنتظره مباريات مفترق طرق من أجل الظفر بلقب الدوري كما أنه ينتظر تعثر غريمه التقليدي الهلال (الوصيف) في مبارياته المقبلة من أجل توسيع الفارق النقطي.



، ماجد عبدالله : تحية تقدير للكتيبة النصراوية ،

المصدر : الخليج 365

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