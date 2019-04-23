محمد بن مسعود - الدمام - المكتب قدم ورقة عمل عن تحديات التمويل وجودة التعليم يشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في الاجتماع الأول لمجموعة الدعم العربي لعام ٢٠١٩ الذي يُعقد في مقر المركز الإقليمي للتخطيط التربوي ويحضره ١٣ منظمة عاملة في المنطقة العربية ويترأسه لهذه الدورة مهرة المطيوعي . فيما قدم مكتب التربية العربي لدول الخليج خلاصة لجهوده وجهود أعضاء المجموعة العربية في أعمال اللجنة التوجيهية العليا للتعليم كما تطرقت ورقة المكتب عن تحديات العمل المشترك وتحديات التمويل وتحديات جودة التعليم وتحديات البيانات وجودتها. كما تحدثت ورقة المكتب لموضوع الشراكات والعمل المشترك وتنسيق الأداء. ويقدم المكتب الخليجي مع اليونسكو بيروت ورقة عمل حول التقرير العربي حول التعليم ٢٠٣٠ للفترة 2015-2020. يُشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى إعلام الشركاء المعنيين بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بمخرجات اللقاءات الدولية، مناقشة أفضل السبل لتنفيذ الشركاء التزاماتهم التي تم الاتفاق عليها في اجتماع البحر الميت نوفمبر ٢٠١٨. "التربية الخليجي" يشارك في الاجتماع الأول لمجموعة الدعم العربي لعام 2019 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-23 يشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في الاجتماع الأول لمجموعة الدعم العربي لعام ٢٠١٩ الذي يُعقد في مقر المركز الإقليمي للتخطيط التربوي ويحضره ١٣ منظمة عاملة في المنطقة العربية ويترأسه لهذه الدورة مهرة المطيوعي . فيما قدم مكتب التربية العربي لدول الخليج خلاصة لجهوده وجهود أعضاء المجموعة العربية في أعمال اللجنة التوجيهية العليا للتعليم كما تطرقت ورقة المكتب عن تحديات العمل المشترك وتحديات التمويل وتحديات جودة التعليم وتحديات البيانات وجودتها. كما تحدثت ورقة المكتب لموضوع الشراكات والعمل المشترك وتنسيق الأداء. ويقدم المكتب الخليجي مع اليونسكو بيروت ورقة عمل حول التقرير العربي حول التعليم ٢٠٣٠ للفترة 2015-2020. Advertisements يُشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى إعلام الشركاء المعنيين بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بمخرجات اللقاءات الدولية، مناقشة أفضل السبل لتنفيذ الشركاء التزاماتهم التي تم الاتفاق عليها في اجتماع البحر الميت نوفمبر ٢٠١٨. 23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440 10:57 PM المكتب قدم ورقة عمل عن تحديات التمويل وجودة التعليم المكتب قدم ورقة عمل عن تحديات التمويل وجودة التعليم يشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في الاجتماع الأول لمجموعة الدعم العربي لعام ٢٠١٩ الذي يُعقد في مقر المركز الإقليمي للتخطيط التربوي ويحضره ١٣ منظمة عاملة في المنطقة العربية ويترأسه لهذه الدورة مهرة المطيوعي . فيما قدم مكتب التربية العربي لدول الخليج خلاصة لجهوده وجهود أعضاء المجموعة العربية في أعمال اللجنة التوجيهية العليا للتعليم كما تطرقت ورقة المكتب عن تحديات العمل المشترك وتحديات التمويل وتحديات جودة التعليم وتحديات البيانات وجودتها. كما تحدثت ورقة المكتب لموضوع الشراكات والعمل المشترك وتنسيق الأداء. ويقدم المكتب الخليجي مع اليونسكو بيروت ورقة عمل حول التقرير العربي حول التعليم ٢٠٣٠ للفترة 2015-2020. يُشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى إعلام الشركاء المعنيين بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بمخرجات اللقاءات الدولية، مناقشة أفضل السبل لتنفيذ الشركاء التزاماتهم التي تم الاتفاق عليها في اجتماع البحر الميت نوفمبر ٢٠١٨. ، "التربية الخليجي" يشارك في الاجتماع الأول لمجموعة الدعم العربي لعام 2019 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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