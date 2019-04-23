، نائب أمير الرياض يثني على الرسالة النبيلة لجمعية "خيرات لحفظ النعمة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أثناء استقباله لمشرفها العام و"الخليج 365" راع إعلامي لأنشطتها

استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم اليوم، المشرف العام على جمعية خيرات لحفظ النعمة، عبدالله بن عبيد السبيعي.

وأطلع "السبيعي" نائب أمير منطقة الرياض على برامج وأنشطة الجمعية والفعاليات الاجتماعية، والشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومستوى جودة الخدمات التي تقدمها.

وثمن الأمير محمد بن عبدالرحمن جهود الجمعية ورسالتها النبيلة في حفظ النعمة ونشر ثقافة عدم الإسراف.

وفي نهاية الاستقبال، قدم "السبيعي" هدية تذكارية لنائب أمير الرياض.

وتعتبر صحيفة "الخليج 365" الشريك الإعلامي لجميع أنشطة جمعية "خيرات".