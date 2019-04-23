- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم اليوم، المشرف العام على جمعية خيرات لحفظ النعمة، عبدالله بن عبيد السبيعي.
وأطلع "السبيعي" نائب أمير منطقة الرياض على برامج وأنشطة الجمعية والفعاليات الاجتماعية، والشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومستوى جودة الخدمات التي تقدمها.
وثمن الأمير محمد بن عبدالرحمن جهود الجمعية ورسالتها النبيلة في حفظ النعمة ونشر ثقافة عدم الإسراف.
وفي نهاية الاستقبال، قدم "السبيعي" هدية تذكارية لنائب أمير الرياض.
وتعتبر صحيفة "الخليج 365" الشريك الإعلامي لجميع أنشطة جمعية "خيرات".
نائب أمير الرياض يثني على الرسالة النبيلة لجمعية "خيرات لحفظ النعمة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-23
استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم اليوم، المشرف العام على جمعية خيرات لحفظ النعمة، عبدالله بن عبيد السبيعي.
وأطلع "السبيعي" نائب أمير منطقة الرياض على برامج وأنشطة الجمعية والفعاليات الاجتماعية، والشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومستوى جودة الخدمات التي تقدمها.
وثمن الأمير محمد بن عبدالرحمن جهود الجمعية ورسالتها النبيلة في حفظ النعمة ونشر ثقافة عدم الإسراف.
وفي نهاية الاستقبال، قدم "السبيعي" هدية تذكارية لنائب أمير الرياض.
وتعتبر صحيفة "الخليج 365" الشريك الإعلامي لجميع أنشطة جمعية "خيرات".
23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440
10:54 PM
23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440
11:12 PM
أثناء استقباله لمشرفها العام و"الخليج 365" راع إعلامي لأنشطتها
استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم اليوم، المشرف العام على جمعية خيرات لحفظ النعمة، عبدالله بن عبيد السبيعي.
وأطلع "السبيعي" نائب أمير منطقة الرياض على برامج وأنشطة الجمعية والفعاليات الاجتماعية، والشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومستوى جودة الخدمات التي تقدمها.
وثمن الأمير محمد بن عبدالرحمن جهود الجمعية ورسالتها النبيلة في حفظ النعمة ونشر ثقافة عدم الإسراف.
وفي نهاية الاستقبال، قدم "السبيعي" هدية تذكارية لنائب أمير الرياض.
وتعتبر صحيفة "الخليج 365" الشريك الإعلامي لجميع أنشطة جمعية "خيرات".
، نائب أمير الرياض يثني على الرسالة النبيلة لجمعية "خيرات لحفظ النعمة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الرياض يثني على الرسالة النبيلة لجمعية "خيرات لحفظ النعمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.