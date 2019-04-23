، بروايتها "بريد الليل".. لبنانية تحصد جائزة "البوكر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستوحي عالم المهاجرين المشردين

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم (الثلاثاء) فوز الروائية اللبنانية هدى بركات بجائزة "البوكر" 2019، عن روايتها "بريد الليل" في حفل أقيم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأوضح رئيس لجنة التحكيم شرف الدين ماجدولين أن "بركات" ستحصل بموجب هذا الفوز على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف دولار، بالإضافة إلى ترجمة روايتها إلى الإنجليزية، لتصدر العام المقبل عن دار وانورلد البريطانية.

ووفقاً للموقع الرسمي للجائزة، تتضمن رواية "بريد الليل" حكايات أصحاب الرسائل، الذين كتبوها وضاعت مثلهم، لكنها تستدعي رسائل أخرى، وتتقاطع معها مثل مصائر هؤلاء الغرباء من المهاجرين، أو المهجّرين، أو المنفيّين المشردين، يتامى بلدانهم الذين كسرتهم الأيام.

ووصل إلى القائمة النهائية للجائزة عدد من الروايات هي: "شمس بيضاء باردة" لكفى الزعبي، و"صيف مع العدو" لشهلا العجيلي، و"النبيذة" لإنعام كجه جي، و"الوصايا" لعادل عصمت، و"بأي ذنب رحلت" لمحمد المعزوز إلى جانب رواية "بريد الليل".