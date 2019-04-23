- 1/2
- 2/2
أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم (الثلاثاء) فوز الروائية اللبنانية هدى بركات بجائزة "البوكر" 2019، عن روايتها "بريد الليل" في حفل أقيم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأوضح رئيس لجنة التحكيم شرف الدين ماجدولين أن "بركات" ستحصل بموجب هذا الفوز على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف دولار، بالإضافة إلى ترجمة روايتها إلى الإنجليزية، لتصدر العام المقبل عن دار وانورلد البريطانية.
ووفقاً للموقع الرسمي للجائزة، تتضمن رواية "بريد الليل" حكايات أصحاب الرسائل، الذين كتبوها وضاعت مثلهم، لكنها تستدعي رسائل أخرى، وتتقاطع معها مثل مصائر هؤلاء الغرباء من المهاجرين، أو المهجّرين، أو المنفيّين المشردين، يتامى بلدانهم الذين كسرتهم الأيام.
ووصل إلى القائمة النهائية للجائزة عدد من الروايات هي: "شمس بيضاء باردة" لكفى الزعبي، و"صيف مع العدو" لشهلا العجيلي، و"النبيذة" لإنعام كجه جي، و"الوصايا" لعادل عصمت، و"بأي ذنب رحلت" لمحمد المعزوز إلى جانب رواية "بريد الليل".
بروايتها "بريد الليل".. لبنانية تحصد جائزة "البوكر"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-23
أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم (الثلاثاء) فوز الروائية اللبنانية هدى بركات بجائزة "البوكر" 2019، عن روايتها "بريد الليل" في حفل أقيم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأوضح رئيس لجنة التحكيم شرف الدين ماجدولين أن "بركات" ستحصل بموجب هذا الفوز على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف دولار، بالإضافة إلى ترجمة روايتها إلى الإنجليزية، لتصدر العام المقبل عن دار وانورلد البريطانية.
ووفقاً للموقع الرسمي للجائزة، تتضمن رواية "بريد الليل" حكايات أصحاب الرسائل، الذين كتبوها وضاعت مثلهم، لكنها تستدعي رسائل أخرى، وتتقاطع معها مثل مصائر هؤلاء الغرباء من المهاجرين، أو المهجّرين، أو المنفيّين المشردين، يتامى بلدانهم الذين كسرتهم الأيام.
ووصل إلى القائمة النهائية للجائزة عدد من الروايات هي: "شمس بيضاء باردة" لكفى الزعبي، و"صيف مع العدو" لشهلا العجيلي، و"النبيذة" لإنعام كجه جي، و"الوصايا" لعادل عصمت، و"بأي ذنب رحلت" لمحمد المعزوز إلى جانب رواية "بريد الليل".
23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440
10:50 PM
تستوحي عالم المهاجرين المشردين
أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم (الثلاثاء) فوز الروائية اللبنانية هدى بركات بجائزة "البوكر" 2019، عن روايتها "بريد الليل" في حفل أقيم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأوضح رئيس لجنة التحكيم شرف الدين ماجدولين أن "بركات" ستحصل بموجب هذا الفوز على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف دولار، بالإضافة إلى ترجمة روايتها إلى الإنجليزية، لتصدر العام المقبل عن دار وانورلد البريطانية.
ووفقاً للموقع الرسمي للجائزة، تتضمن رواية "بريد الليل" حكايات أصحاب الرسائل، الذين كتبوها وضاعت مثلهم، لكنها تستدعي رسائل أخرى، وتتقاطع معها مثل مصائر هؤلاء الغرباء من المهاجرين، أو المهجّرين، أو المنفيّين المشردين، يتامى بلدانهم الذين كسرتهم الأيام.
ووصل إلى القائمة النهائية للجائزة عدد من الروايات هي: "شمس بيضاء باردة" لكفى الزعبي، و"صيف مع العدو" لشهلا العجيلي، و"النبيذة" لإنعام كجه جي، و"الوصايا" لعادل عصمت، و"بأي ذنب رحلت" لمحمد المعزوز إلى جانب رواية "بريد الليل".
، بروايتها "بريد الليل".. لبنانية تحصد جائزة "البوكر" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بروايتها "بريد الليل".. لبنانية تحصد جائزة "البوكر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.