، في "الخليجية".. سلة أُحد تتفوق على العربي القطري ،

محمد بن مسعود - الدمام - كسب الفريق الأول لكرة السلة بنادي أُحد مواجهته أمام نظيره العربي القطري 90/ 73 في ثالث مبارياته في البطولة الخليجية الـ 39 للأندية لكرة السلة، وذلك في اللقاء الذي أُقيم اليوم على صالة خليفة بالعاصمة البحرينية المنامة.

وحقق أُحد فوزه الأول بعد خسارتَين في المباراتَين الأولى والثانية ضد الشارقة الإماراتي والأهلي البحريني.

ورغم تأخُّر أُحد في الربع الأول بنتيجة 22-13 إلا أن فريق سلة أُحد نجح في العودة في الربع الثاني، وأنهاه متقدمًا بنتيجة 40-35.

ونجح لاعبو أُحد في التعامل مع لاعبي العربي القطري الذين يتفوقون في فارق القامة، واستطاع المدرب عبدالرحيم لال في إيقاف خطورة الفريق القطري تحت السلة، والدفاع القوي على مفاتيح العربي القطري، وتنويع اللعب في الدفاع والهجوم، والتفوق في التصويبات الثلاثية التي كان لها دور كبير في ترجيح كفة الفريق الأُحدي.

وانتهى الربع الثالث بتقدُّم أُحد بنتيجة 64-54، قبل أن يظفر بنقطتَي المباراة في الربع الرابع الذي انتهى بنتيجة 90-73.

واحتل أُحد المركز الثاني في المجموعة؛ ليواجه ثالث المجموعة الثانية في الدور ربع النهائي يوم الخميس المقبل.