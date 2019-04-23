محمد بن مسعود - الدمام - سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

أوضح موقع "سبتمبر نت" أن عناصر من الميليشيا الانقلابية حاولت مهاجمة مواقع الجيش الوطني من ثلاثة محاور، مستهدفة تلك المواقع بالمدفعية والأسلحة الرشاشة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أفشلت هجمات الميليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار. وأفاد الموقع أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير أطقم تابعة لها.

الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً جنوب الحديدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-23 أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

أوضح موقع "سبتمبر نت" أن عناصر من الميليشيا الانقلابية حاولت مهاجمة مواقع الجيش الوطني من ثلاثة محاور، مستهدفة تلك المواقع بالمدفعية والأسلحة الرشاشة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أفشلت هجمات الميليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار. Advertisements وأفاد الموقع أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير أطقم تابعة لها.

23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440 10:38 PM سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

أوضح موقع "سبتمبر نت" أن عناصر من الميليشيا الانقلابية حاولت مهاجمة مواقع الجيش الوطني من ثلاثة محاور، مستهدفة تلك المواقع بالمدفعية والأسلحة الرشاشة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أفشلت هجمات الميليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار. وأفاد الموقع أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير أطقم تابعة لها.

، الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً جنوب الحديدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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