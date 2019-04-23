الأفلاج: وفاة طفل سقط في بئر بالأحمر

لقي طفل مصرعه عصر اليوم بعد سقوطه في بئر بمركز الأحمر غربي الأفلاج. وكانت الجهات ذات الاختصاص قد باشرت عصر اليوم الثلاثاء حادثة سقوط طفل في السابعة من عمره بعد سقوطه في بئر بالأحمر 65 كم غربي الأفلاج، وستقام عليه صلاة العشاء اليوم بحامعة الملك عبدالله بليلى.

ويطالب عدد من الأهالي بضرورة الحد من الآبار والقلبات التي تشكل خطرًا على المارة والممتلكات إما بردمها أو الحد من خطورتها بوضع سياج حديدي محكم حولها . و قامت لجنة معالجة الآبار بمدني الأفلاج، بإزالة خطورة 389 بئرًا وردمت “قليباً واحداً” لخطورتها، في أقل من عامين، ولازالت اللجنة تباشر أعمالها بمعالجة الآبار الارتوازية والقلبان بعد أن يتم حصر جميع الآبار المهملة التي تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات.