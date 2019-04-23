ماذا تفعل عند زيادة دخلك؟.. حساب المواطن يجيب

أكد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن أي دخل إضافي للمستفيد من البرنامج، وتعديل بيانات الدخل بحساب المستفيد عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن. جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين من برنامج حساب المواطن، قال فيه:” السلام عليكم عندي شقه وأجرتها هل يُخصم من الدعم؟”.

وعن الإجراء المتبع في هذه الحالة، أوضح حساب المواطن في رده قائلًا:” في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه، ويتم اختيار نوع ومصدر الدخل ” غير ذلك “، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية بالموقع الإلكتروني لـ حساب المواطن “.

تعديل بيانات الدخل في حساب المواطن

لتغيير الدخل في حساب المواطن يجب اتباع ما يلي: